من “ليبرا” إلى “ديم”.. رفض أوروبي لعملة فيسبوك الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 09:13 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أمس الاثنين، عن عدم ثقته في عملة “فيسبوك” الرقمية.

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع افتراضي مع وزراء مالية مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الذي ناقش مسألة العملات المشفرة، بحسب “رويترز”.

واعتبر شولتس في بيانه أن: إعادة إطلاق العملة “ليبرا” تحت مسمى جديد هو “ديم” لن يكون أكثر من عملية تغييري شكلي.

ووصف شولتس تغيير اسم العملة بالذئب الذي يرتدي ثياب الخراف، مؤكدا أن ذلك لن يغير من كونه ذئبا.

وقال إن ألمانيا وأوروبا لا يمكنهما القبول بدخول هذه العملة إلى السوق، وذلك لعدم معالجة المخاطر التنظيمية بالقدر الكافي.

وشدد على ضرورة أن تبذل الحكومات ما بوسعها حتى تبقى العملة حكرا على الدول.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز”، قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أن عملة “فيسبوك” الرقمية تستعد للانطلاق في يناير/كانون الثاني المقبل.