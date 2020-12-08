شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على سفير إيران لدى الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول أمريكي،أن واشنطن ستفرض عقوبات متصلة بالإرهاب على فرد وكيان إيرانيين المسؤول الأمريكي يقول المستهدفون بالعقوبات هما السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو وجامعة المصطفى العالمية

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات أمريكية على سفير إيران لدى الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.