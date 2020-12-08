شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: تأشيرات الطلبة ثغرة تركية لتهريب البشر والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي إن أكثر من نصف الوافدين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من الأول من نوفمبر تشرين الثاني جاءوا من الصومال وعبروا الحدود من تركيا. وأضاف ميتاراتشي "في الوقت الراهن هناك ما بين ألفين وثلاثة آلاف مهاجر على الساحل الغربي لتركيا". وأضاف أن 214 مهاجرا في الإجمال وصلوا إلى ليسبوس منهم 142 من الصومال.
ومضى يقول إن الصوماليين يحصلون على تأشيرات طلبة أو تأشيرات للرعاية الصحية لدخول تركيا ومن هناك، وبمساعدة عصابات إجرامية، يحاولون عبور الحدود إلى اليونان.
وتابع الوزير "هؤلاء يدخلون تركيا بشكل قانوني بالأساس بغرض تهريبهم بشكل غير قانوني إلى أوروبا".
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