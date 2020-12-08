الصحة العالمية تعارض التطعيم الإجباري

جنيف ـ د ب أ: صرح مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية أن إتاحة معلومات جيدة للناس بشأن لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد أفضل من تطعيمهم بشكل إجباري. وذكر مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة أن “أهدافنا تتحقق بشكل أفضل بكثير عندما نقدم المعلومات للناس، ونعرض عليهم الفوائد ونتركهم يتخذون قرارهم بأنفسهم”.

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