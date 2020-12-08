القوة الجوية يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام القاسم على أديم الشعب

2020-12-08 | 18:22
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واصل القوة الجوية مسلسل نزيف النقاط بتعادله امام فريق القاسم 1-1 في المباراة لاتي احتضنها ملعب الشعب الدولي في إطار مباريات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز بكرة القدم.
وفي الشوط الثاني زادت متاعب فريق القاسم بعدما اشهر الحكم يوسف سعيد البطاقة الحمراء بوجه اللاعب كرار عبد ياسر، لكن فريق مدينة بابل تلقى جرعة ثقة ونجح في تعديل الكفة عند الدقيقة 79 بتوقيع اللاعب سراج الدين صباح.
التعادل وضع الصقور في المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما اوصل القاسم الى النقطة الثالثة في قاع الترتيب.
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