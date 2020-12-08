بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

ووفقا لموقع ورلد ميتر المتخصص في رصد إحصائيات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى 67 مليونا و939 ألفا و148 إصابة الساعة 09:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة (05:00 بتوقيت غرينتش).وبلغ عدد المتعافين في العالم 47 مليونا و23 ألفا و742، في حين بلغت حصيلة الوفيات مليونا و550 و267.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا، حيث تتسارع وتيرة الإصابات لتبلغ -بحسب آخر الأرقام- 15 مليونا و369 ألفا و46 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 290 ألفا و433.