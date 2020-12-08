الري: رصد 3461 تغيرا على ضفتي نهر النيل بالأقمار الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بخصوص استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول.

وأوضح التقرير، أنه تم رصد 3461 تغيرا طرأ على ضفتي نهر النيل خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2020، كما تم رصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، ورصد عدد 16475 تعديا بمساحة 1408 فدان بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والشرقية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، مواصلة أجهزة الوزارة مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأوضح أنه يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدا، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

من جهتها،، أشارت الدكتورة إيمان السيد، إلى قيام فريق عمل مركز معلومات الرئيسي بالوزارة التابع لقطاع التخطيط بتصميم وتطوير عدد من التطبيقات الجغرافية والتي تستخدم لمتابعة الإجراءات المتخذة في إزالة التعديات وكذا المتابعة لعرض آخر المستجدات على متخذي القرار.

ويأتي التقرير في ضوء الحرص على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت سباقة في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية المناخية والتي يعتمد عليها مركز التنبؤ بالفيضان جنبًا إلى جنب مع النماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.