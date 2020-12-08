وزير التعليم ينشر توضيحًا جديدًا بشأن الإجازات الاستثنائية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم توضيحا يخص قرار الوزارة بمنح إجازات استثنائية تزامنًا مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال شوقي عبر حسابه بموقع فيسبوك: "صدر كتاب دوري يخص "صدر كتاب دوري يخص "ديوان الوزارة والاجهزة التابعة فقط" بخصوص تنظيم هذا الموضوع. عدا ديوان الوزارة والاجهزة التابعة فهذا "قرار كل محافظ" بما لا يخل بسير العمل الاداري أو العملية التعليمية".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت اليوم الثلاثاء، تعميما بشأن تخفيض أعداد العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة لها، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، في خطابها، عودة الإجازات الاستثنائية فى الوزارة والجهات التابعة لها، على أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام أسبوعيًا، وأن يتم تحديد الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها، مع منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته.

وشددت الوزارة على منح الموظف الذى تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية، لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت الشفاء.

وأشارت إلى أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.

ولفتت الوزارة إلى أن الإجازات الاستثنائية تلك، مدفوعة الأجر، مطالبًة العاملين والموظفين بالوزارة والجهات التابعة لها، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته.

وشددت على ضرورة معاقبة من يخالف الإجراءات الوقائية، مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية، باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.