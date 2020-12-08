ولاية أريزونا الأمريكية تسجل 6973 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ولاية أريزونا الأمريكية تسجيل 6973 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذه الإحصائية الأخيرة التي تم تسجيلها في الولاية الأمريكية، تمثل أحد الأرقام الكبرى داخلها من حيث عدد الإصابات.

وكانت أريزونا قد سجلت 10 آلاف و322 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الأول من ديسمبر الجاري.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في

أريزونا يبلغ حوالي 366 ألف حالة.

وسجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر إلى أن الوباء لا يزال قوياً، فيما ينتظر العالم حملات التلقيح التي سبق أن انطلقت في روسيا ويُتوَقّع بدؤها الثلاثاء في المملكة المتحدة.

وأظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز

أنّ الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم (أكثر من 281 ألف وفاة) والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، سجّلت نحو 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة على صلة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة السبت.

وعلى مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، كما كانت الحال خلال الربيع في ذروة الموجة الأولى للوباء في البلاد، وأحصت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2500 وفاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق.