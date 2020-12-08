الأردن: 46 وفاة و3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 46 وفاة و3062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3162 حالة والإصابات إلى 247131 حالة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 46911 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 194 حالة، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي

تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1406 حالات، ونسبة الإشغال بالعناية المركزة 45%، في حين بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 5025 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 197058.وأشارت إلى إجراء 22308 فحوصات مخبرية اليوم، ليصبح إجمالي2731879 فحصاً، كما أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 73ر13 بالمائة.

وبعد مرور عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، قالت الصين إن منشأ كوفيد-19 ليس ووهان، وإنما تمّ تصدير الوباء إليها عبر أغذية مجمدة مصدرها دول أخرى حول العالم.

ووفق تحقيق نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فإن وصول فيروس كورونا لسوق المأكولات البحرية في ووهان العام الماضي، قد يكون "أسترالي المصدر".

ودافعت بكين منذ أكتوبر عن نظرية منشأ الفيروس خارج حدودها، بعدما وجد خبراء يتتبعون تفشي المرض في تشينغداو شرق الصين، عينات حية من فيروس كورونا في عبوات سمك مجمدة مستوردة، من نوع القد.

