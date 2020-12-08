مصرع 9 أشخاص جراء فيضانات جنوبي إيران

لقي تسعة أشخاص مصرعهم خلال الساعات الـ48 الماضية جراء فيضانات اجتاحت أقاليم كرمان، فارس، جيلان، سيسيتان وبلوشيستان، بوشهر، هرمرغان، في إيران.

وقال المتحدث باسم الطورائ الإيرانية مجتبى خالدي إن فرق الإمداد أنقذت 187 شخصًا من الغرق، مشيرًا إلى أن هناك 220 سيارة إسعاف متواجدة في مناطق الفيضانات ومستعدة لتقديم المساعدات

للمتضررين.

وهذه السنة الثالثة على التوالي التي تجتاح الفيضانات مناطق واسعة جنوب إيران، ويعيدها الخبراء إلى عدم تجريف الأنهار في تلك المناطق.

وتشير التقارير الواردة من إيران إلى أن الفيضانات طالت أكثر من سبع محافظات في إيران، ولقي ما لا

يقل عن سبعة أشخاص حتفهم في محافظتي بوشهر وهرمزغان جنوبي إيران.

وأعلن مدير جمعية الهلال الأحمر في محافظة بوشهر، الأحد 6 ديسمبر، عن العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، غرقت في فيضان مدينة دشتستان.

وقال غلام رضا حاجياني إن جثة المرأة عثر عليها بعد ساعات عدة من البحث في مدينة برازجان.

كذلك لقيت شابة مصرعها في سقوط جبلي في قرية سوك بهذه المحافظة.