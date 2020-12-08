الإمارات تدعم الجهود السعودية في المصالحة الخليجية

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال الأسبوع الماضي إن المملكة وحلفاءها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر «على الخط نفسه» فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة أن بلاده «تدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع». وأضاف أن بلاده «تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة» في إشارة إلى اجتماع لمجلس التعاون الخليجي، في وقت لاحق من الشهر الحالي. وأكد قرقاش أن الإمارات «تثمن جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي». وعلقت مصر أيضا على الأزمة الخليجية، مؤكدة أنها تثمن جهود الكويت لحل الخلاف.
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