انتهت مباراة النهضة البركانية والمغرب الفاسي، لحساب منافسات الجولة الثانية من البطولة الاحتراقية، بالتعادل هدف لمثله.

وتقدم الفريق الفاسي في النتيجة خلال الدقيقة الـ 74 بواسطة اللاعب علاء أجراي عن طريق ضربة جزاء، غير أن خالد كبيري علوي سيهدي هدف التعادل للفريق البركاني بهدف ضد مرماه.

وارتقی الماص والفريق البركاني، مناصفة، الی المركز الأول مٶقتا في صدارة الترتيب العام للبطولة بما مجموعه 4 نقاط لكل منهما.

كانت هذه تفاصيل خبر النهضة البركانية “يتعادل” مع المغرب الفاسي في الجولة الثانية للبطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.