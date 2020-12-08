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العدد 3350- 9 دجنبر

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العدد 3350- 9 دجنبر

الملك

عاجل.. الديوان الملكي: الملك أصدر تعليماته لاعتماد مجانية التلقيح ضد

المغرب

مؤشر الأداء المناخي في العالم.. المغرب ضمن أفضل ثلاث بلدان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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