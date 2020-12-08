عاجل.. الديوان الملكي: الملك أصدر تعليماته لاعتماد مجانية التلقيح ضد كورونا

أصدر الملك محمد السادس، تعليماته للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 لفائدة جميع المغاربة.

وقال بلاغ من الديوان الملك، إن “هذه الالتفاتة الملكية الكريمة، تنبع من العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب”.

كما تندرج الالتفاتة، يضيف اليلا، “في إطار التوجيهات الملكية السامية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد هذا الوباء في الأسابيع المقبلة”.

وتهدف العملية إلى “توفير اللقاح لجميع المغاربة، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، إن شاء الله، لممارسة حياتهم العادية، في طمأنينة وأمان”.