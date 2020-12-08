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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متظاهرين اثنين في السليمانية بكردستان العراق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
أكد مصدر أمني كردي، الثلاثاء، مقتل متظاهرين اثنين على مشارف مدينتي السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "متظاهرين اثنين قُتلا على مشارف السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان"، دون مزيد من التفاصيل، وفقا للعين.
وكانت المظاهرات الشعبية تجددت الثلاثاء، للمطالبة بصرف رواتب الموظفين والعمال في مناطق متفرقة بمحافظة السليمانية باقليم كردستان شمال شرقي العراق.
وذكر الشهود أن "المظاهرات الاحتجاجية تركزت في مناطق سيد صادق وخرمال حيث رافقتها أعمال عنف ومصادمات وحرق مباني حزبية وحكومية ودائرة المرور".
وأوضح الشهود أن"القوات الأمنية استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".
وأسفرت الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين اليوم وأمس عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 20 آخرين حالة اثنين منهم خطرة.
ويطالب أهالي محافظة السليمانية بصرف مستحقات الموظفين والعاملين المتأخرة منذ أشهر أسوة باقرانهم في محافظات بوسط وجنوبي البلاد.
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