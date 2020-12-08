شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن أملها في أن تسفر مساعي دولة الكويت عن حل للأزمة الخليجية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 4:05 مساءً, 8 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن تقدير بلاده لاستمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير دولة الكويت لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين دولة قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

وعبّر المتحدث في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم عن أمله في أن تسفر هذه المساعي المشكورة “عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه” ، مؤكدا أن مصر انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها” فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي”.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعرب عن أملها في أن تسفر مساعي دولة الكويت عن حل للأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.