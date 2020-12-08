انتهت كما بدأت.. مواجهة نفط البصرة والزوراء سلبية من دون اهداف

المواجهة التي اختضنها ملعب البصرة لادولي، سيطر عليها الحذر مع انحصار اللعب في وسط الملعب دون الوصول الى الشباك.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث اصبح رصيد الزوراء 11 نقطة في المركز الخامس، بينما بلغ نفط البصرة النقطة الرابعة في المركز التاسع عشر.

