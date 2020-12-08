مجلس الوزراء يقرر استحداث أربع كليات جديدة

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، وضع خطة لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بعقد جلسته استثنائية بشأن موازنة العام المقبل، فيما أشار إلى أن المجلس أقر استحداث أربع كليات جديدة لاستيعاب طلبة السادس الإعدادي.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على إدراج مشروع مطار الناصرية ضمن الموازنة الاستثمارية لسلطة الطيران، وأقر وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أقر استحداث أربع كليات جديدة لاستيعاب طلبة السادس الإعدادي".
وأضاف، أن "الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية بشأن موازنة العام المقبل"، لافتاً إلى "وضع خطة لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أقر استحداث أربع كليات جديدة لاستيعاب طلبة السادس الإعدادي".
وأضاف، أن "الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية بشأن موازنة العام المقبل"، لافتاً إلى "وضع خطة لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة".
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