مجلس الوزراء يقرر استحداث أربع كليات جديدة

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على إدراج مشروع مطار الناصرية ضمن الموازنة الاستثمارية لسلطة الطيران، وأقر وثيقة السياسات والمعايير لأمن المعلومات".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أقر استحداث أربع كليات جديدة لاستيعاب طلبة السادس الإعدادي".



وأضاف، أن "الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية بشأن موازنة العام المقبل"، لافتاً إلى "وضع خطة لتمرير قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة".