متحدث مجلس الوزراء يؤكد تلقي الحكومة دعماً بشأن الموازنة ويعلق على تظاهرات كردستان

أعلن المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم، الثلاثاء، تلقي الحكومة دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة، مؤكداً إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، فيما أشار إلى التأكيد على سلمية التظاهرات في كردستان وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها، وأن مبادرة الحوار الوطني تهدف لخلق جو إيجابي بشأن الانتخابات".
وفي سياق منفصل، لفت ناظم إلى "التأكيد على سلمية التظاهرات في كردستان وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
وفي سياق منفصل، لفت ناظم إلى "التأكيد على سلمية التظاهرات في كردستان وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف، أن "حكومة إقليم كردستان وافقت على قانون الاقتراض"، متابعاً أن "الكاظمي دعا لجولة من النقاشات مع إقليم كردستان بشأن الرواتب".
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