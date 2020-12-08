متحدث مجلس الوزراء يؤكد تلقي الحكومة دعماً بشأن الموازنة ويعلق على تظاهرات كردستان

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها، وأن مبادرة الحوار الوطني تهدف لخلق جو إيجابي بشأن الانتخابات".وفي سياق منفصل، لفت ناظم إلى "التأكيد على سلمية التظاهرات في كردستان وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف، أن "حكومة إقليم كردستان وافقت على قانون الاقتراض"، متابعاً أن "الكاظمي دعا لجولة من النقاشات مع إقليم كردستان بشأن الرواتب".