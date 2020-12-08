شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 192 الف اصابة بفيروس (كورونا) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظھرت بیانات،الیوم الاحد، ان الولایات المتحدة رصدت 1404 حالة وفاة جدیدة مرتبطة بفیروس كورونا، و 192 ألف اصابة.



وذكر مركز رصد جائحة (كورونا) التابع لجامعة (جونز ھوبكنز) الامریكیة في بیانات یومیة أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى نحو 15 ملیون اصابة من بینھا ما لا یقل عن 283703 حالة وفاة.

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