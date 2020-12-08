هل تنصاع دمشق لطهران وتواجه إسرائيل في الجولان؟

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وبحسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت، فإن روحاني أكد الوقوف إلى جانب سورية حكومةً وشعباً كحليف إستراتيجي. وأكد على أن مواجهة المحتلين والإرهاب هدف مشترك، لتحرير جميع الأراضي المحتلة بما فيها الجولان.
ووصل المقداد إلى طهران أمس الاثنين في أول زيارة يقوم بها لإيران عقب توليه منصبه كوزير للخارجية في نوفمبر.
وكانت إيران حليفًا رئيسيًا لنظام بشار الأسد منذ بداية الحرب السورية عام 2011، حيث قدمت لحكومة دمشق دعمًا عسكريًا واقتصاديًا حيويًا.
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