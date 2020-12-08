شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: انهيار الاقتصاد يضاعف الكارثة الإنسانية والان مع التفاصيل
واتهم مليشيا الحوثي الانقلابية بمضاعفة الكارثية والوضع الاقتصادي والإنساني الراهن وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة وما نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية.
وأوضح عبدالملك أن الخطط المعدة والتي ستنفذها الحكومة الجديدة فور تشكيلها بدعم من شركاء اليمن في التنمية في الجوانب الاقتصادية والإنسانية تتضمن تطوير الآليات لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها، مؤكداً أن الأولويات ستركز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي توقفت جراء الأحداث الاخيرة والدعم المطلوب في هذا الجانب.
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