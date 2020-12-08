شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري: مقتل 40 إرهابيا خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 40 إرهابيا وقبضت على 12 آخرين في عمليات نوعية بسيناء، فيما قتل وأصيب ضابطان و٤ صف ضباط وجنديان، وتم تدمير 437 وكرا وملجأ على الاتجاه الشمالي الشرقي في الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجاري. وأفادت في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أنها دمرت ٦ عربيّات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، وضبطت ٣ بندقيات آلية وبندقية قناصة، و٧ خزنات لرصاص وجهاز لاسلكي ونظارة للعمليات الميدانية، وعددا من جوازات السفر وأجهزة المحمول أثناء عمليات التمشيط، كما دمرت ١٥٩ عبوة ناسفة زرعت على الطرق والمحاور الرئيسيّة و٣٢ دراجة بخارية.

وواصلت القوات البحرية جهودها في تأمين المياه الإقليمية المصرية وحماية الحدود الساحلية وتأمين الأهداف الحيوية في البحر الأحمر والمتوسط.

وأفاد البيان بأنه في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية للعناصر الإرهابية من خلال رصد وتدمير ٢١ عربية دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية. وأوضح أن قوات حرس الحدود كثفت إجراءاتها على كل الاتجاهات والمعابر الرئيسية ما أسفر عن ضبط ١٤٩ ألف قطعة من البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط ٧ بندقيات آلية متعددة، و١٦٠ خزنة من أنواع مختلفة، وكمية كبيرة من الذخائر، والقبض على ١٤٤٨ فردا حاولوا التسلل والهجرة غير الشرعية، وضبط ٣٩ عربة دفع رباعي أثناء محاولات اختراق الحدود، وضبط وتدمير ٥ أنفاق، والقضاء على ٥٦ مزرعة بانجو بإجمالي ٦٦ فدانا، والقضاء على ٩٠ مزرعة هيدرو بإجمالي ١٠١ فدان.