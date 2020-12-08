شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري: مقتل 40 إرهابيا خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل
وواصلت القوات البحرية جهودها في تأمين المياه الإقليمية المصرية وحماية الحدود الساحلية وتأمين الأهداف الحيوية في البحر الأحمر والمتوسط.
وأفاد البيان بأنه في إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجي الغربي نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية للعناصر الإرهابية من خلال رصد وتدمير ٢١ عربية دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية. وأوضح أن قوات حرس الحدود كثفت إجراءاتها على كل الاتجاهات والمعابر الرئيسية ما أسفر عن ضبط ١٤٩ ألف قطعة من البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط ٧ بندقيات آلية متعددة، و١٦٠ خزنة من أنواع مختلفة، وكمية كبيرة من الذخائر، والقبض على ١٤٤٨ فردا حاولوا التسلل والهجرة غير الشرعية، وضبط ٣٩ عربة دفع رباعي أثناء محاولات اختراق الحدود، وضبط وتدمير ٥ أنفاق، والقضاء على ٥٦ مزرعة بانجو بإجمالي ٦٦ فدانا، والقضاء على ٩٠ مزرعة هيدرو بإجمالي ١٠١ فدان.
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