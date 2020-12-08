2.5 مليار دولار لإنقاذ أطفال الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) نداء من أجل الحصول على 2.5 مليار دولار لتقديم المساعدة الطارئة المنقذة للحياة لنحو 39 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021.

ونقل موقع الأمم المتحدة الليلة الماضية عن بيان صادر عن تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القول «منطقة الشرق الأوسط هي موطن لأكبر عدد من الأطفال المحتاجين في العالم.

ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الأزمات الناجمة عن صنع الإنسان، بما في ذلك النزاعات المسلحة والفقر والركود الاقتصادي. ويهدف النداء إلى إيصال المساعدات الإنسانية.