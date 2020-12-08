500 متطوع يجربون لقاح كورونا الروسي في الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق في إمارة أبوظبي البرنامج التطوعي للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

وتقام التجارب في دولة الإمارات من خلال شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية الروسي، وشركة أوروجلف هيلث للاستثمار، ومقرها أبوظبي.

وقالت دائرة الصحة أبوظبي في بيان «يحمل برنامج التطوع شعار (اللقاح من أجل الانتصار)، ويستهدف الإماراتيين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وستجري الدائرة التجارب تحت إشراف مشترك من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها، وسيتم دعوة 500 متطوع من إمارة أبوظبي للمشاركة في التجارب كمرحلة مبدئية».

وأوضح البيان أن تجارب اللقاح تجرى على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولم تسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا، ولم يشاركوا سابقا في تجارب على لقاحات للفيروس، ولم يعانوا في الأيام الـ14 التي سبقت التطوع من أمراض معدية أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

وسيحصل المتطوعون على جرعتين من التطعيم بفارق 20 يوما بين كل جرعة، وسيتم مراقبتهم من خلال زيارات منتظمة واستشارات عن بعد لمدة 180 يوما بعد أخذ اللقاح، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وذكرت دائرة الصحة في أبوظبي أن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية التي نشرت في المجلة الطبية (ذا لانسيت) أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أي أعراض جانبية، وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجري في الإمارات جزءا من التجارب التي تجري حاليا في روسيا ودول أخرى في العالم.

وطور اللقاح معهد جاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في روسيا.