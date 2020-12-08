شكرا لقرائتكم خبر الرئيس العراقي لسلطات كردستان: اسمعوا مطالب المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الرئيس العراقي برهم صالح سلطات إقليم كردستان أمس بالاستماع لمطالب المتظاهرين المشروعة والمتعلقة بتحسين ظروف المعيشة وعدم اللجوء إلى استخدام العنف.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله «نتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عدد من المباني إلى الحرق والدمار».

وأضاف «نؤكد على أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلميا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصا تلك المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة».

وتابع صالح «يجب على السلطات ذات العلاقة تلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ إن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف».

وطالب الرئيس القوات الأمنية في الإقليم بالتصرف وفقا للقانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال أمام وسائل الإعلام لممارسة عملها بحرية دون تقييد أو تضييق أو اعتداء» ، داعيا المواطنين إلى احترام القوات الأمنية والمحافظة على الممتلكات العامة والأمن العام.

وشدد صالح على ضرورة ابتعاد المتظاهرين والقوات الأمنية عن العنف وعدم إفساح المجال أمام وقوع «نتائج لا تحمد عقباها»،.