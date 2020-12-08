شكرا لقرائتكم خبر مصر: نطمح أن تؤدي تسوية الأزمة مع قطر لحل شامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان ردا على سؤال صحفي «أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية».وأضاف «ونأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه».
وطبقا للبيان «وتؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي».
وكان وزير خارجية الكويت ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح كشف يوم الجمعة الماضي عن مباحثات وصفها بالمثمرة جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.
يذكر أن الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وكل من السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر من جهة أخرى أنهت عامها الثالث في الـ5 من يونيو 2020.
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