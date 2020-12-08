شكرا لقرائتكم خبر 7 معتقلين من عناصر داعش بالموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى باعتقال سبعة من عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة من مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال النقيب عامر الحجار من شرطة المحافظة «إن القوات الأمنية اعتقلت خمسة من عناصر داعش في عملية أمنية نفذتها في بلدة بادوش»، مشيرا إلى أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.

وأضاف النقيب الحجار «إن قوة مشتركة من وزارة الداخلية اعتقلت أحد عناصر داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بالمعسكرات العامة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، فيما اعتقلت قوة من الشرطة المحلية في حي الانتصار غرب الموصل داعشيا كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل».