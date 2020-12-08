شكرا لقرائتكم خبر تركيا تقبض على 3 من حزب العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 «إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمال العراق.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الثلاثة كانوا يستعدون لشن هجوم، وأنه تم تحييدهم في منطقة «متينا» شمال العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، وشدد البيان على أن «العمليات العسكرية ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي».

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني «منظمة إرهابية». وأسفرت أنشطة الحزب على مدار أكثر من 30 عاما، عن قتل نحو 40 ألف شخص، بحسب بيانات تركية.