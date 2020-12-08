شكرا لقرائتكم خبر المسماري: تركيا تنقل مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن السرية البحرية سوسة اعترضت سفينة شحن تجارية تحمل علم جامايكا، لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر في طريقها لميناء مصراتة غرب ليبيا.

وبحسب تصريح للمسماري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن السفينة رصدت داخل المياه الإقليمية، مشيرا إلى عدم استجابة السفينة لنداءات موجهة لها، ودخولها المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية، وعدم اتباعها طريقة الاتصال والتنسيق، مما دفع لاعتراضها وجرها لميناء رأس الهلال في الشرق الليبي، وكانت السفينة في طريقها إلى ميناء مصراتة، ويقودها طاقم من 9 بحارة أتراك، و7هنود، وأذربيجاني واحد، وأوضح المسماري أن السفينة قيد التحقيق والتفتيش، لمخالفتها اللوائح والنظم والقوانين البحرية.

وعبر المسماري عن قلق قيادته الشديد من قيام «تركيا بنقل عتاد وأفراد ومرتزقة، وإرهابيين من تركيا باتجاه ليبيا»، مشيرا إلى رصدهم «طائرات شحن ضخمة تصل إلى مطارات غرب ليبيا، خاصة في قاعدة الوطية ومصراتة».

يشار إلى أن تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية في صراعها مع الجيش الوطني الليبي، من خلال مذكرة تفاهم أمني وقعت عليها أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر 2019.