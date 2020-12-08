شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. شرطة الكونغو الديمقراطية تداهم البرلمان بعد أعمال عنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت الشرطة الكونغولية، صباح الثلاثاء، مقر برلمان جمهورية الكونغو الديموقراطية وتمركزت فيه، بعد مزيد من أعمال العنف داخل المبنى.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية إصابة شخص واحد على الأقل في مواجهات جرت باستخدام مقذوفات داخل «قصر الشعب» بين أنصار الرئيس فيليكس تشيسيكيدي وأنصار الأغلبية البرلمانية الموالية لسلفه جوزيف كابيلا.

وفي اليوم السابق، قام نواب مؤيدون لتشيسيكيدي بتكسير مكاتب في قاعة الجلسات للحيلولة دون عقد جلسة برلمانية. والأحد أعلن الرئيس تشيسيكيدي نهاية الائتلاف الحاكم الذي شكله منذ كانون الثاني/يناير 2019 مع الغالبية البرلمانية المؤيدة لكابيلا في الجبهة المشتركة للكونغو.

وطلب الرئيس إيجاد غالبية جديدة في البرلمان تحت طائلة حله. وأعلن عن تعيين قريبا شخصية لتحديد الغالبية الجديدة، فيما انتقدت الجبهة المشتركة للكونغو خرق الدستور.

وفي البرلمان كانت القاعة، التي تعقد فيها الجلسات العامة، مغلقة صباحا في حين دعا نواب المعسكرين لعقد جلستين عامتين منفصلتين.

وأفادت الوكالة بأن النواب الموالين لكابيلا لجأوا إلى الطابق الأول من قصر الشعب ونواب الحزب الرئاسي إلى الطابق الأرضي.

وفي أجواء الفوضى تم القاء مقذوفات من الطابق الأول ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل في الطابق الأرضي، وفق المصدر نفسه.

وفي الخارج أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار آخرين للرئيس تشيسيكيدي كانوا يريدون الدخول عنوة الى البرلمان.