شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نثمن جهود الكويت وأمريكا.. ونتطلع إلى قمة خليجية ناجحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، إن الإمارات تثمن جهود دولة الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع .

وأوضح قرقاش أن «الإمارات تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة».