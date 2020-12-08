شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الوقاية المناعية باللقاحات «بعيدة المنال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف-رويترز قالت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية، إن إجراءات الصحة العامة، وليست اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بوباء «كوفيد-19». وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض. وأضافت مارجريت هاريس رداً على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا قائلة: «اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جداً، لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال». وتابعت، «ما يتعين عمله لتجنب الزيادة... هو إجراءات الصحة العامة».

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