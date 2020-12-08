شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تزيل السودان من الدول الخاضعة للمراقبة بشأن الحريات الدينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية بسبب الإصلاحات التي اتخذها السودان في مجال الحريات الدينية وتعديل القوانين. وقال بيان صحفي من وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم شطب اسم كل من السودان جمهورية أوزبكستان من القائمة بسبب «التقدم الكبير والملموس الذي اتخذته حكومة كل من البلدين خلال العام المنصرم». وأضاف بيان الخارجية الأمريكية بأن «الإصلاحات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة في إصلاح القوانين والممارسات الفعلية يصلحان نموذجاً تستهدي به دول أخرى».

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أقرت في عام 2019 بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان في «معالجة الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة» السابقة للحرية الدينية، مما حدا بها لتحويل السودان من القائمة محل القلق إلى قائمة المراقبة.

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