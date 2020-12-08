شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش المصري يعلن حصيلة عملياته ضد الإرهاب خلال 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء، شريط فيديو يرصد علميات الجيش وضرباته ضد الإرهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من أيلول/ سبتمبر 2020 حتى الثامن من كانون الأول / ديسمبر الجاري.

وأوضح الفيديو أن القوات المسلحة المصرية تمكنت «من تدمير 437 وكراً وملجأ ومخزناً للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها»، مشيراً إلى أن «العمليات أسفرت عن مقتل 25 عنصراً شديدي الخطورة».

وأشار إلى أنه «تم استهداف ست عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيرياً شديدي الخطورة».