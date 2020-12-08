شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: «كورونا» لا يشكل خطورة على المرأة الحامل والجنين والمواليد الجدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استعرض المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية، عمر الحمادي، الثلاثاء، بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام بداية من 2 ولغاية 8 ديسمبر الجاري، وأكد خلالها أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لا يشكل خطورة على المرأة الحامل والجنين والمواليد الجدد.

وقال الحمادي إن المرأة الحامل لا تعتبر من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وفقاً للمعطيات والبيانات والدراسات المتوفرة، ولا يشكل «كوفيد-19» خطورة عليها وعلى الجنين والمواليد الجدد، ناصحاً بتوخي الحذر والمبالغة في اتباع الإجراءات الاحترازية وتناول الفيتامينات والمكملات تبعاً لإرشادات الطبيب المختص. والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن يدعم المناعة والحرص على مواصلة الحركة البدنية.

وأوضح أنه أجريت دراسة على من يعانون مشكلات تنفسية وتمت مراقبتهم خلال ارتدائهم للكمامات، ولم تُظهر فحوصات دمهم اختلافاً في معدلات الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون خلال فترة الراحة الطويلة والمشي القصير.

وأكد المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية أن لبس الكمامة يحمي من يعانون أمراض الرئة المزمنة من الإصابة بفيروسات قد تدمر جهازهم التنفسي المتضرر من الأمراض المزمنة، مع الانتباه إلى ضرورة عدم لبس أي شخص للكمامة عند معاناته من ضيق تنفس حاد، لأي سبب كان، حتى لا يصاب بالاختناق

وأشار الحمادي إلى أن لبس الكمامة أثناء ممارسة الرياضة لا سيما عالية الشدة قد يؤثر في قدرة الإنسان على التنفس بصورة طبيعية، وقد يسبب صعوبة في التنفس مع تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الكمامة، وأضاف أن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة عالية الشدة يمكن أن يشكل ضغطاً فيزيولوجياً على الجسم خصوصاً عند الذين يعانون أمراضاً مزمنة في القلب والرئتين، وننصح بممارسة الرياضة في أمكان يتوافر فيها التباعد الجسدي والتهوية الجيدة.

وأورد أن خلال الفترة ما بين 2 و8 ديسمبر الجاري، تم إجراء 791,739 فحصاً على مستوى الدولة، وبلغ عدد الحالات المؤكدة 8,688 حالة، وبذلك يبقى معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1.0%

وأفاد أن معدل الوفيات في هذه الفترة بلغ 0.3% وهو أقل النسب عالمياً مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.