شكرا لقرائتكم خبر عن أصداء عالمية لـ «الشارقة الدولي للكتاب 39» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفت وسائل الإعلام العربية والأجنبية بالتجربة العالمية التي قدمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الاستثنائية الـ39، التي عقدت خلال الفترة من 04 إلى 14 نوفمبر الماضي، حيث تابعت مئات الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والوكالات الإخبارية مجريات المعرض، وتناقلت بأكثر من 10 آلاف مادة صحفية وإعلامية ما قدمه من فعاليات بوصفه المعرض الدولي الأول في العالم الذي يعقد على أرض الواقع خلال فترة انتشار وباء (كوفيد-19).

جاءت التغطيات والمتابعات الإعلامية والصحفية للمعرض بعشرات اللغات العالمية، منها الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والبرتغالية، والكورية، والصينية، والروسية، والأوردية، والإسبانية، الماليالامية، والإنجليزية وتنوّعت بين مقالات وتقارير وأخبار مكتوبة ومصورة، نجحت في تقديم مشروع الإمارة الثقافي، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمختلف بلدان العالم.

وحملت أبرز الصحف العالمية عناوين تؤكد ريادة الشارقة وإصرارها على عقد معرضها بأعلى معايير السلامة والوقاية، وأكدت أثر انعقاد المعرض على واقع صناعة النشر الإماراتي والعربي والأجنبي، وما حمله من رسائل لمختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية، حيث كان المعرض محط اهتمام العديد من بلدان العالم، وشهد خلال الأحد عشر يوماً زيارة وفود رسمية من سفراء وقناصل بحثوا تجربة الشارقة في تنظيم المعرض واستعرضوا مجالات التعاون والعمل المشترك مع هيئة الشارقة للكتاب.

وعقدت الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة» بمشاركة 1024 ناشراً عربياً وأجنبياً، واستضافت خلالها نخبة من الكتاب العرب والأجانب، ونجحت في استقبال 382 ألف زائر على أرض الواقع، وسجلت 63,500 مشاهدة عبر المنصة الإلكترونية «الشارقة تقرأ».