العراق يُسجل 2123 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم/الثلاثاء/ تسجيل 2123 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 568 ألفا و138 إصابة .
حالة، فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفا و 477 حالة .
وذكرت الصحة العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه تم تسجيل شفاء 2339 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 498 ألفا و64
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية ، السبت ، أنه تم تسجيل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدخلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ
وقد أفاد مصدر طبي عراقي، الجمعة، بتسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة ذي قار.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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