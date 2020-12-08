السفير الروسي: مواقف روسيا والجزائر متطابقة بشأن أزمة الكركرات

دعا سفير روسيا في الجزائر إيغور بيليايف مجددًا إلى ضبط النفس بشأن أزمة الكركرات في الصحراء الغربية، مشيدًا في الوقت ذاته بالحوار المباشر و"الشفاف" القائم مع الجزائر في مختلف القضايا.

وحرص السفير الروسي في بداية الحوار الذي أجرته معه وكالة "سبوتنيك" الروسية على القول "أريد أولًا الإشادة بمستوى

الحوار المباشر والشفاف والمستمر بين روسيا والجزائر في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أنه "بعد تأزم ملف الصحراء المغربية مؤخرًا، نواصل الحوار مع الجزائر على مستويات مختلفة" مذكرا، بهذا الشأن، بمباحثات وزير الخارجية الجزائري مع نظيره الروسي

مرتين والتي كشفت "تشابه وجهات النظر بين البلدين حيال هذه الأزمة".

أما عن موقف روسيا من التوتر المتزايد بين جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) والمغرب، قال السفير إيغور بيليايف "الجزائر وروسيا تدعوان لضبط النفس، وعودة كل الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، وكذلك استئناف المفاوضات المباشرة وتعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".