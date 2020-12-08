الحكومة العراقية تتجه لغلق ملف النازحين بشكل كامل

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توجه لغلق ملف النازحين في البلاد بشكل كامل بعد أن أغلقت 16 مخيما خلال الأسابيع السابقة.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح صحفي، إن "الوزارة تعتزم غلق جميع مخيمات النازحين، وإعادتهم إلى مناطقهم بصورة طوعية، ولميبق سوى خمسة مخيمات في عموم البلاد، ما عدا إقليم كردستان، إضافة إلى 26 مخيمًا، أغلبها من الإيزيديين في سنجار والمناطق المحيطة بالإقليم".
وأضاف أن "عملية غلق المخيمات ونقل العوائل تكون حسب رغبتهم، كما أنأغلب النازحين يعودون إلى مناطقهم، ومن كانت لديه مشكلة عشائرية، يتم نقله لمكان آخر، تحسبا لأي ثغرات أو مشاكل".
يذكر أن موجة النزوح في العراق بدأت نهاية عام 2013 عندما بدأت العمليات العسكرية في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد، ومن ثم تفاقمت مع دخول تنظيم "داعش" في العاشر من يونيو 2014 إلى مدينة الموصل وسيطرته على ثلاث محافظات.
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