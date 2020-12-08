شكرا لقرائتكم خبر عن "الدواء الأميركية" : لقاح فايزر متسق مع توصياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية ، أن لقاح فايزر ضد كورونا متسق مع توصياتنا . وقالت أن لقاح " فايزر" يبدو أنه يؤمن الحماية من الفيروس بعد أول جرعة ، مشيرة ألى أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا قد يصابون مجددا وقد يكون اللقاح نافعا لهم .

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