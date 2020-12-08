تركيا تستبدل سفيرها في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، عن نيتها تعيين ثمانية سفراء جدد لها، حيث يشمل القرار استبدال السفير التركي في العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب القرار الصادر من الوزير مولود جاويش أوغلو، سيعين المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، سفيراً لتركيا في العاصمة الصربية بلغراد، كما سيصبح مساعد رئيس دائرة شؤون العراق في وزارة الخارجية، علي رضا كَونَي، سفيراً لتركيا في بغداد خلفاً للسفير الحالي، فاتح يلدز.
كما سيتم تعيين سفراء جدد في سلوفاكيا ومنغوليا والكاميرون ولبنان إلى جانب تعيين سفير جديد لتركيا في منظمة الأمن والتعاون بالاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن موعد مباشرة السفراء الجدد لمهام عملهم الدبلوماسي غير محدد حتى الآن، لكن وزارة الخارجية التركية قالت في بيانها إن ذلك سيحصل "بأقرب وقت".
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