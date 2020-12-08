القيثارة تستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك السماوة

2020-12-08 | 13:51
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استعاد فريق الشرطة نغمة الانتصارات بتغلبه على المساوة 3-0 في المباراة التي احتضنها ملعب الاخير لحساب مباريات الاسبوع السابع من دوري الكرة الممتاز.
استعاد فريق الشرطة نغمة الانتصارات بتغلبه على المساوة 3-0 في المباراة التي احتضنها ملعب الاخير لحساب مباريات الاسبوع السابع من دوري الكرة الممتاز.
وتناوب على تسجيل ثلاثية القيثارة الخضراء كل من كريستيان أوساغونا في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء وعلاء مهاوي في الدقيقة 51 وسعد ناطق في الدقيقة 75.
الفوز منح الشرطة ثلاث نقاط وضعته في الوصافة برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد السماوة عند النقطة السابعة في المركز الـ17.
وتناوب على تسجيل ثلاثية القيثارة الخضراء كل من كريستيان أوساغونا في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء وعلاء مهاوي في الدقيقة 51 وسعد ناطق في الدقيقة 75.
الفوز منح الشرطة ثلاث نقاط وضعته في الوصافة برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد السماوة عند النقطة السابعة في المركز الـ17.
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