تصدر الثنائي، الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، الأخبار على مؤشر البحث (غوغل)، بعدما نشر المدون اللبناني إيلي باسيل، خبراً مفاده انفصال الزوجين وتحويل مبلغ 100 ألف دولار للكيلاني عبر البنك الأهلي المصري فرع الإسكندرية، كمؤخر لها.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "الإعلامية وفاء الكيلاني بدأت بكتابة تغريدات غامضة، نصحت خلالها متابعيها على الانتباه والحرص من الخداع من أشخاص قد يظنون أنهم يريدون لغيرهم الخير والسلام".
وجاء في تغريدة وفاء: "أكثر الناس حرصاً على عدم إثارة الفزع في قلوب الطيور، هو الصياد، ليقتلها، فلا تنخدعوا"، وأشارت وسائل الإعلام إنه "لم يعرف من قصدت وفاء في تغريدتها، زوجها تيم حسن، أم الإعلامي إيلي باسيل الذي نشر خبر انفصال وفاء وتيم عن بعضهما البعض".
وتقدم وفاء الكيلاني، حاليا برنامج "السيرة"، فيما يعمل تيم حسن حاليا على مسلسل "الهيبة" إذ يُعرض جزءه الرابع "الهيبة-الرد" على شاشة السومرية، الذي اختارت إدارة إنتاجه تحييده عن المارثون الرمضاني. وكانت وفاء الكيلاني، قد احتفلت مؤخرا بإنطلاق "الهيبة"، على الطريقة المصرية، عبر تغريدة لها حيث كتبت "ووووسع للكبير، الهيبة بكرة، كل التوفيق تيم".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح من وفاء الكيلاني بعد خبر طلاقها من تيم حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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