- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على توقعات الطقس غدا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط غرباً على البحر.
حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:19 والمد الثاني عند 18:55 والجزر الأول عند الساعة 13:39 والجزر الثاني عند الساعة 02:01.
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ..ويحدث المد الأول عند 17:03 والمد الثاني عند الساعة 04:59 والجزر الاول عند الساعة 11:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:17.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 25 20 80 45
دبــي 26 21 75 40
الشارقة 27 20 70 45
عجمان 28 19 85 40
أم القيوين 27 18 80 40
رأس الخيمة 25 17 80 35
الفجيرة 28 21 55 30
العين 26 17 75 40
ليوا 25 16 80 40
الرويس 24 18 85 40
السلع 24 17 85 45
دلما 25 20 75 40
طنب الكبرى 26 21 80 45
طنب الصغرى 26 21 80 45
أبو موسى 26 21 80 45.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توقعات الطقس غدا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.