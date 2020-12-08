ضبط طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل بيعه بالأسواق، خلال حملة قادها الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعبدالرازق الصافي وكيل المديرية.

وجرى خلال الحملة ضبط 2000 كيس ملح طعام بإجمالي وزن طن مجهول المصدر، ومتغير الخواص ،وغير صالح للاستهلاك الآدمي قبل بيعه بالسوق.

حرر المحضر رقم ٩٢٢ جنح أمن دولة ضد "ي. م. ي" وجرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.