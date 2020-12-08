الفلبين: 1400 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 442 ألفًا و785 إصابة.



وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الثلاثاء - أن هناك 139 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 408 آلاف و790 متعافيًا، في حين تم تسجيل 98 وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8 آلاف

و670 وفاة.



وأشارت إلى أن مقاطعة بنجويت سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها مدينة دافاو ثم كويزون وريزال ولاجونا.

وفي وقت سابق أبلغ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي مواطنيه مجدداً بأن يعقموا الكمامات بالبنزين مصراً على أنه "لا يمزح".

وكان دوتيرتي قد أدلى بتعليقات مماثلة الأسبوع الماضي- لكن المسؤولين سارعوا

إلى تصحيحه بالقول إن ذلك كان على سبيل الدعابة.

وقال مسؤولو الصحة أيضاً إنه يتعين غسل الكمامات المصنوعة من القماش بشكل طبيعي، بينما يتعين استبدال الكمامات الطبية بعد استخدامها.

لكن الرئيس دوتيرتي عاد يوم الجمعة ليؤكد على كلامه قائلاً: "ما قلته كان صحيحاً...اذهبوا إلى محطة بنزين".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.