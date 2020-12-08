الصين: سنتخذ تدابير مُضادة بشأن بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ تدابير مضادة ضرورية بشأن قرار الولايات المتحدة بيع أسلحة أمريكية جديدة إلى تايوان.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على قرار الولايات المتحدة بيع معدات اتصالات متقدمة بقيمة 280 مليون دولار إلى تايوان- إن "الصين، ووفقا

لتطورات الأوضاع، ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية"، داعية واشنطن إلى وقف مثل هذه المبيعات.

وقد وافقت الولايات المتحدة ، الاثنين، على بيع معدات اتصالات متقدمة بقيمة 280 مليون دولار إلى تايوان، في خطوة يحتمل أن تثير غضب الصين.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان

يوم الاثنين أن حزمة مبيعاتتشمل نظام اتصالات ميداني للمعلومات ومعدات ذات صلة.

وأضافت الوكالة أنها سلمت الشهادة المطلوبة بإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل يوم الاثنين.

وأضافت: "ويهدف هذا البيع المقترح إلى توفير اتصالات متنقلة وآمنة. وسيساهم في تحقيق هدف الطرف المتلقي لتحديث قدرات اتصالاته العسكرية لدعم مهمته واحتياجاته التشغيلية".

وتابعت: "سيساعد البيع المقترح في تحسين أمن الطرف المتلقي ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة".