رئيس وزراء بريطانيا يحذر من توتر العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، من توتر العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات حول مرحلة ما بعد "بريكست"، وأنها لا تزال متباعدة جدا.

وقال جونسون: "أنا متفائل جدا، لكن يجب أن أكون صادقا معكم، الوضع في هذه اللحظة حساس، ويجب أن يفهم أصدقاؤنا أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي لتمارس سيطرة ديمقراطية،

ولا نزال بعيدين عن ذلك".

وأردف: "يبدو ذلك صعبا جدا في الوقت الراهن، وسنبذل قصارى جهودنا".

وسيتوجه رئيس الحكومة البريطانية إلى بروكسل هذا الأسبوع، لمحاولة الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وسيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، للبحث في المفاوضات.

وأشار جونسون وفون دير لايين، بعد

اتصال هاتفي أمس، إلى "عدم توافر الظروف للتوصل الى اتفاق نهائي".

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة لا تزال تطبق القواعد الأوروبية منذ انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، فيما خروجها الفعلي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيحصل في 31 ديسمبر الحالي، بنهاية الفترة الانتقالية.

كما ستخضع المبادلات بين لندن والاتحاد الأوروبي، في غياب الاتفاق، اعتبارا من الأول من يناير القادم، لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما يعني أنه سيتم فرض رسوم جمركية وحصص.